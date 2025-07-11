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Общество

Жители Кичи-Жаргылчака возмущены проектом дороги Барскоон — Каракол

Жители села Кичи-Жаргылчак Джети-Огузского района обратились к председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву в связи с возникающими проблемами при реализации проекта строительства автодороги Барскоон — Каракол.

По словам сельчан, прокладка новой транспортной дороги затрагивает жилые участки, в частности, предусматривает частичный снос дома одного из жителей.

«Мы не против строительства дороги, но почему нельзя сделать ее с той стороны дороги, где нет жилых домов. Там есть огромный пустой участок. Если следовать той линии, которую отметили, то у жителя села заберут почти 10 соток, где уже построен фундамент нового дома» , — говорится в обращении.

24.kg обратилось в Министерство транспорта и коммуникаций для получения комментария по данному вопросу.

«Проект реконструкции автодороги Барскоон — Каракол общей протяженностью 75 километров является важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Иссык-Кульской области. 

В рамках проекта предусмотрено расширение существующей двухполосной дороги до четырех полос. Также запланирована реконструкция тротуаров, мостов, строительство дренажных систем и уличного освещения в населенных пунктах.

Реализация этого проекта создаст безопасные и комфортные условия передвижения для жителей Иссык-Кульской области, а также будет способствовать развитию туризма и экономическому росту.

В течение 2023 года министерство в тесном сотрудничестве с местными органами власти провело ряд общественных слушаний, в ходе которых гражданам была предоставлена информация о целях проекта, его этапах и возможных воздействиях на прилегающие территории. Кроме того, 3–4 июля 2025 года специалисты группы реализации проектов, представители подрядной организации и главный инженер посетили населенные пункты вдоль трассы и провели встречи с местными жителями.

По вопросу жителей села Кичи-Жаргылчак министерство обратилось к Полномочному представителю президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области с просьбой о создании межведомственной комиссии для всестороннего и объективного рассмотрения данного вопроса. По результатам проведенной работы соответствующая информация будет доведена до местного населения.

Хотим отметить, что министерство открыто для предложений, конструктивной критики и всегда обеспечивает обратную связь» , — подчеркнули в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335915/
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