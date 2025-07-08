Стихийная продажа ГСМ. МВД просят наделить полномочиями штрафовать

Изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, инициированные МВД, вынесены на общественное обсуждение.

Согласно справке-обоснованию, в настоящее время наблюдается активная тенденция розничной продажи ГСМ (в баклажках) на улицах и дорогах республики частными лицами без каких-либо разрешительных документов.

Статьей 316 Кодекса КР о правонарушениях предусмотрена ответственность за розничную продажу ГСМ за пределами АЗС.

Рассмотрение дел о правонарушениях и наложение взысканий за данный вид правонарушения возложено исключительно на налоговые органы.

«Но сотрудников налоговых органов не хватает. Основная часть их деятельности осуществляется в офисе или на постах. То есть, они не в полной мере могут осуществлять контроль за незаконной розничной продажей ГСМ за пределами АЗС. В этой связи законопроектом предлагается наделить полномочиями сотрудников органов внутренних дел, пожарной безопасности и органов местного самоуправления рассматривать дела о правонарушениях и налагать взыскания за нарушение порядка оборота товаров, в том числе порядка ввоза, хранения, производства и реализации нефтепродуктов», — говорится в справке-обосновании.