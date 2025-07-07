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Общество

Соблюдайте ПДД! Покрытие гравием и битумом началось на объездной дороге

Покрытие гравием и битумом началось на объездной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

из архива
Фото из архива

Уточняется, что проводится шероховатая поверхностная обработка покрытия на участках автодорог Бишкек — Нарын — Торугарт (94-104 километр) и Бишкек — Ош (80-130 километр).

Обработка пройдет с 7 по 25 июля.

Этот метод применяется на стратегически важных участках с целью повышения несущей способности покрытия, улучшения безопасности движения и продления срока эксплуатации дорожного полотна.

Минтранс призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на установленные предупреждающие знаки. Обработка проводится только при температуре воздуха от 30 градусов и выше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335447/
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