Соблюдайте ПДД! Покрытие гравием и битумом началось на объездной дороге

Покрытие гравием и битумом началось на объездной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Фото из архива

Уточняется, что проводится шероховатая поверхностная обработка покрытия на участках автодорог Бишкек — Нарын — Торугарт (94-104 километр) и Бишкек — Ош (80-130 километр).

Обработка пройдет с 7 по 25 июля.

Этот метод применяется на стратегически важных участках с целью повышения несущей способности покрытия, улучшения безопасности движения и продления срока эксплуатации дорожного полотна.

Минтранс призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на установленные предупреждающие знаки. Обработка проводится только при температуре воздуха от 30 градусов и выше.