Сотни бишкекчан собрались на концерт группы «Пицца» под открытым небом

В воскресный вечер сотни поклонников живой музыки собрались на открытом концерте популярной российской группы «Пицца».

Уже с 18:00 зрители начали собираться у сцены — друзья, пары, семьи с детьми. Все искали передышку от жары, чтобы провести вечер под звездами и в ритме любимой музыки.

Шоу стартовало в 20:00. Группа исполнила свои главные хиты — «Лифт», «Оружие», «Романс», а также новые песни. Зрители пели вместе с артистами, танцевали и снимали видео. Атмосфера была по-настоящему летней — яркие огни, теплый вечер и живой звук.

Корреспонденты 24.kg передают с места: люди заполнили всю площадку у сцены, стояли плечом к плечу, в легкой одежде и с напитками в руках. В толпе — улыбки, энергия и легкий вечерний ветерок.

По словам зрителей, концерт стал «лучшим началом июля». Он собрал людей самых разных возрастов — от студентов до пожилых. Многие отметили, что такие мероприятия помогают отвлечься от городской суеты и жары.