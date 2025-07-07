Минстрой проверяет падение строительной стойки во двор частного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Сети распространилась информация о падении строительной стойки на территорию жилого дома со строящегося объекта, возводимого ОсОО «Аслан Строй».

По этому факту инспекторы департамента архитектурно-строительного контроля проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. В адрес строительной компании направлено официальное уведомление. Изучаются техническая документация, в том числе сертификаты, а также должностные инструкции сотрудников, ответственных за соблюдение требований техники безопасности.

По итогам проверки к ответственным лицам будут применены меры административной ответственности в соответствии с законодательством. В адрес застройщика будет выдано предписание с требованием устранения нарушений и недопущения подобных случаев в дальнейшем.