Япония передаст оборудование школам Нарынской области

В средней школе имени А.Мааткеримова села Эпкин Кочкорского района Нарынской области 8 июля состоится церемония передачи оборудования. Об этом сообщает пресс-служба посольства Японии в КР.

По ее данным, в рамках грантовой программы «Корни травы и человеческая безопасность» правительства Японии школе будут переданы мебель, кухонное оборудование. Также были установлены новые пластиковые окна, двери и заменены кровля здания школы и котел на $64 тысячи 471.

В тот же день в школе имени Ш.Садыбакасова села Баш-Кууганды Байзакского айыльного аймака Жумгальского района Нарынской области состоится церемония передачи школьной мебели и кухонного оборудования. Тут также были установлены новые пластиковые окна и двери на $40 тысяч 362.

Отмечается, что 9 июля в Центре общеврачебной практики (ЦОВП) Жумгальского района также состоится церемония передачи цифрового флюорографа и лор-комбайна на $143 тысячи 447.

Напомним, что грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» осуществляется в Кыргызской Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека при приложении усилий органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования, неправительственных организаций и другое. За это

время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 196 проектов на общую сумму $13 миллионов 486 тысяч 796.