Центр подготовки строителей для работы в Японии откроют в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Центра трудоустройства граждан за рубежом.

Уточняется, что такая возможность рассматривается. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей центра и Общенациональной корпорации по развитию строительных навыков Японии (JAC).

Учебный центр будет специализированным. Кыргызстанцы смогут получить профессиональные навыки по строительным специальностям в соответствии с требованиями рынка труда Японии.

Также планируется открытие бесплатных курсов японского языка.