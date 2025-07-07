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Общество

Центр подготовки строителей для работы в Японии откроют в Бишкеке

Центр подготовки строителей для работы в Японии откроют в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Центра трудоустройства граждан за рубежом.

Уточняется, что такая возможность рассматривается. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей центра и Общенациональной корпорации по развитию строительных навыков Японии (JAC).

Учебный центр будет специализированным. Кыргызстанцы смогут получить профессиональные навыки по строительным специальностям в соответствии с требованиями рынка труда Японии.  

Также планируется открытие бесплатных курсов японского языка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335343/
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