Центр подготовки строителей для работы в Японии откроют в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Центра трудоустройства граждан за рубежом.
Уточняется, что такая возможность рассматривается. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей центра и Общенациональной корпорации по развитию строительных навыков Японии (JAC).
Учебный центр будет специализированным. Кыргызстанцы смогут получить профессиональные навыки по строительным специальностям в соответствии с требованиями рынка труда Японии.
Также планируется открытие бесплатных курсов японского языка.