В Бишкеке открылась выставка Абдысадыра Турусбекова «Обретение формы и души»

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева начала работу выставка «Обретение формы и души» заслуженного деятеля культуры КР Абдысадыра Турусбекова. Об этом сообщается на странице КНМИИ в Instagram.



«Творческая судьба Абдысадыра Турусбекова — это путь, который прошли многие кыргызские художники его поколения: связав свое мастерство с темой родной земли, традициями и культурой, перерабатывая ее через индивидуальное художественное мышление. Выставка «Обретение формы и души» представляет собой зрелое художественное высказывание мастера. Здесь нет четких жанровых границ — в экспозиции представлены композиции, пейзажи, портреты, но все они являются выражением единого и цельного мира художника», — отметили в музее.

Выставка продлится до 20 июля.