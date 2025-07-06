Многие кыргызстанцы не знают, что у них сахарный диабет. Как выявить болезнь

Сахарный диабет — одно из самых распространенных в мире хронических заболеваний. Оно приводит к серьезным осложнениям. Но многие кыргызстанцы просто не знают о своем недуге. Подробнее 24.kg рассказала главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Наталья Добрынина.

— Что такое диабет и почему его называют «тихим убийцей»?

— Сахарный диабет — это группа заболеваний обмена веществ, при которых повышается уровень глюкозы в крови. Первое время, особенно если это диабет II типа, болезнь протекает без симптомов. Однако рано или поздно она может привести к осложнениям — поражению сердца, почек, глаз и других органов, ампутации конечностей.

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— Насколько распространена болезнь в Кыргызстане?

— Диабет распространен во всем мире. Основная патология — до 90-95 процентов случаев — диабет II типа, I тип выявляется в не более 5 процентах случаев, как в Кыргызстане, так и в других странах.

Еще есть гестационный сахарный диабет — выявляется во время беременности. После родов он может пройти, но пациентка останется в группе риска по развитию сахарного диабета II типа. Есть очень малая часть других форм диабета, которые выявляют очень редко и не так актуальны в нашей республике.

По последним данным, в КР зарегистрировано около 88 тысяч человек с сахарным диабетом, или примерно 1,5 процента от общего населения страны. Это те, кто обратился в организации здравоохранения.

Однако, по статистическим прогнозам, у нас их должно быть не менее 6-7 процентов. То есть многие не обращаются к врачу, даже зная о том, что у них есть нарушение углеводного обмена, либо еще не знают, что у них диабет.

— В чем главное отличие I и II типов диабета?

— При I типе диабета у пациентов не работает поджелудочная железа — орган, вырабатывающий жизненно важный гормон инсулин. Без инсулина сахар в наши клетки попасть не может.

Заболевание чаще всего возникает в более молодом возрасте (у детей, подростков, молодых людей). Причина может быть связана с перенесенной инфекцией или с другим аутоиммунным нарушением, при котором поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин.

При II типе диабета поджелудочная железа инсулин вырабатывает, но он не усваивается нашими клетками. Появляется так называемая инсулинорезистентность. Этот тип помолодел. Сильно выражен наследственный фактор.

Симптоматика при I типе более выраженная, поэтому люди быстрее попадают к врачу — часто с острыми осложнениями. А при II типе диабета люди могут до нескольких лет ходить и не знать о наличии у них этой болезни.

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— Что приводит к заболеванию?

— Причин много, но большую роль играют факторы риска. При II типе диабета одним из них является избыточный вес. Среди других факторов — беременность, рождение детей на большом или очень маленьком сроке, нарушение углеводного обмена в анамнезе, наследственность, поликистоз яичников у девушек и ряд других заболеваний.

— Какие первые тревожные сигналы человек может заметить у себя?

— Изменение аппетита, сильная жажда, частые позывы к мочеиспусканию, сухость во рту, снижение веса.

При очень высоком уровне сахара возможно отсутствие аппетита, выраженная слабость вплоть до потери сознания. При острых состояниях могут быть тошнота, позыв к рвоте.

Также может быть присоединение каких-то гнойничковых заболеваний, потому что повышенный сахар провоцирует развитие воспалительных процессов.

— Какие анализы надо сдать, чтобы исключить либо подтвердить диагноз?

— Самое простое обследование — уровень глюкозы в крови. Лучше сдавать кровь из вены. По глюкометру диагноз не выставляют, это все-таки больше для домашнего измерения. Но иногда даже с его помощью можно заподозрить диагноз.

Кроме того, у нас есть так называемая шкала FINDRISK для расчета риска развития сахарного диабета II типа. Анкета достаточно простая, всего восемь вопросов. Но, ответив на них, можно понять, насколько высоки риски.

Допустим, едите ли вы фрукты и овощи каждый день; какой у вас вес; принимаете ли вы препараты для понижения артериального давления регулярно; был ли у ваших родственников диабет; занимаетесь ли вы физической активностью. Чем больше наберет человек баллов, тем выше риски. Но, конечно, следует обязательно дополнительно проверить уровень сахара в крови.

Первый тип диабета по FINDRISK не проверяется.

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— С какими осложнениями чаще всего сталкиваются пациенты?

— В первую очередь идет поражение сосудов — как крупных, так и мелких. В зависимости от группы поражения мы выделяем макро- и микрососудистые осложнения.

Макрососудистые осложнения — это все сердечно-сосудистые заболевания и поражения сосудов головного мозга, а также сосудов нижних конечностей. Соответственно, это инфаркты, инсульты, поражения ног, вплоть до развития гангрены.

Микрососудистые осложнения — нарушение кровоснабжения глаз, почек, поражение нервной ткани (ретинопатия, нейропатия и нефропатия).

— Какие привычки и образ жизни помогут человеку не дойти до диабета?

— К сожалению, мы не можем гарантировать, что не разовьется диабет I типа. Мы не знаем, почему и в какой момент поджелудочная железа может перестать вырабатывать инсулин. Факторов много.

Чтобы не прийти ко II типу диабета, в первую очередь важно поддерживать здоровый образ жизни — активно двигаться, ходить пешком, быть физически активным, правильно питаться, не переедать сладкое, не употреблять очень калорийные продукты, особенно на ночь, избегать стресса.

Каждый взрослый человек, начиная с 18 лет, должен пройти оценку риска развития сахарного диабета FINDRISK в поликлинике. Если показатели в норме, можно повторять оценку раз в три года; людям старше 40 лет или с нарушением углеводного обмена в анамнезе — ежегодно. Кроме того, раз в год надо сдавать анализ на уровень сахара в крови. Плюс правильный сон и отдых.

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— Насколько важно питание? Обязательно ли исключать сладкое?

— Здоровому человеку все сладкое исключать не обязательно, но количество сладких продуктов, конечно, надо контролировать. После того как съели что-то сладкое, надо как минимум подвигаться, чтобы этот сахар потратить и не набирать лишние килограммы.

Сейчас много высококалорийных продуктов, фастфуда, где сложно назвать точное количество жира и сахара. Поэтому таких продуктов желательно не переедать, держать вес под контролем. У людей с избыточным весом риски развития диабета II типа в разы больше, чем у пациентов с нормальным.

— Лечение потребуется постоянное?

— Лекарства, скорее всего, надо будет принимать пожизненно, хотя есть случаи ремиссии сахарного диабета, но они встречаются не часто.

— Как новые технологии (глюкометры, сенсоры, мобильные приложения) могут изменить жизнь людей с диабетом?

— Использование новых технологий помогает пациентам, особенно с непрерывным контролем глюкозы. Колоть палец больно, а когда приходится делать это не раз, а семь-восемь в день, то мотивации, конечно, меньше.

Проще установить сенсор и измерять сахар через ридер.

Мобильные приложения мотивируют в некоторых случаях пациента — организуют его режим, помогают вовремя принять препараты, не пропустить прием пищи, напоминают, что надо понизить или повысить дозировки лекарств, если они отходят от целевых значений. С технологиями в Кыргызстане сейчас стало полегче, но мы сильно отстаем даже от наших некоторых ближайших соседей.

Диабет — это состояние, при котором очень важны действия самого пациента. Насколько он будет знать о диабете, выполнять рекомендации, настроен на сотрудничество, настолько врачу будет легче или труднее его вести.

Если человек не следует рекомендациям, осложнения диабета развиваются быстрее, и, конечно, контролировать их гораздо сложнее.

В регионах, где не хватает эндокринологов и семейных врачей, диабет II типа разрешаем в некоторых случаях вести и семейными медсестрам. Однако это не значит, что она будет назначать препараты. Но, по крайней мере, медсестра может дать какие-то рекомендации по питанию и уходу за собой. Главное, чтобы люди обращались к врачам и улучшали качество своей жизни.