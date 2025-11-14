18:09
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане наблюдается рост числа детей с диабетом

В Кыргызстане растет число детей с диабетом — только в 2024 году под наблюдением находилось более 1,2 тысячи маленьких пациентов, включая детей младше пяти лет. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, это подчеркивает необходимость постоянного совершенствования медицинской помощи и внедрения современных технологий.

В рамках развития детской эндокринологической службы Национальный центр охраны материнства и детства активно внедряет современные методы контроля диабета. Благодаря гуманитарной поддержке компании «Базель» отделение эндокринологии получило современные системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые позволяют точнее контролировать уровень сахара в крови и предотвращать осложнения.

Читайте по теме
Заболеваемость сахарным диабетом в Кыргызстане растет

В ближайшей перспективе НЦОМиД планирует расширить использование инсулиновой помповой терапии — технологии, делающей лечение более комфортным, безопасным и эффективным для детей.

Главная цель центра — обеспечить детям с сахарным диабетом своевременную, качественную и современную медицинскую помощь, а также повысить информированность родителей и общества о важности раннего выявления и правильного лечения этого заболевания.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 90 тысяч пациентов с сахарным диабетом, 19 тысяч из них — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350949/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Каждый седьмой подросток в Европе и ЦА имеет проблемы с психическим здоровьем
Мужчины в КР чаще обращаются к урологам из-за проблем с потенцией
Заболеваемость сахарным диабетом в Кыргызстане растет
В Кыргызстане снижается алкогольная зависимость, исключение — Баткен
Заболеваемость туберкулезом в КР незначительно снизилась, а смертность выросла
Показатель первичной инвалидности взрослых снизился в Кыргызстане в 2024 году
Более 100 детей в год погибают на дорогах в Кыргызстане
Мэрия Бишкека просит родителей следить за детьми во время каникул
В одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
14 ноября, пятница
18:06
Запускается новый маршрут электробусов № 66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
18:02
Арсен Иманкулов: Да, бизнесу тяжело. Но хуже будет, если света не станет совсем
17:50
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
17:47
Президент Садыр Жапаров посетит Узбекистан с рабочим визитом
17:44
Алтынай Джу: В ГКНБ выслушали мои идеи, встреча прошла спокойно