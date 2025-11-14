В Кыргызстане наблюдается рост числа детей с диабетом

В Кыргызстане растет число детей с диабетом — только в 2024 году под наблюдением находилось более 1,2 тысячи маленьких пациентов, включая детей младше пяти лет. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, это подчеркивает необходимость постоянного совершенствования медицинской помощи и внедрения современных технологий.

В рамках развития детской эндокринологической службы Национальный центр охраны материнства и детства активно внедряет современные методы контроля диабета. Благодаря гуманитарной поддержке компании «Базель» отделение эндокринологии получило современные системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые позволяют точнее контролировать уровень сахара в крови и предотвращать осложнения.

В ближайшей перспективе НЦОМиД планирует расширить использование инсулиновой помповой терапии — технологии, делающей лечение более комфортным, безопасным и эффективным для детей.

Главная цель центра — обеспечить детям с сахарным диабетом своевременную, качественную и современную медицинскую помощь, а также повысить информированность родителей и общества о важности раннего выявления и правильного лечения этого заболевания.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 90 тысяч пациентов с сахарным диабетом, 19 тысяч из них — в Бишкеке.