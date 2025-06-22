Стресс: симптомы, причины и способы самоконтроля

Среди причин многих заболеваний часто звучит стрессовый фактор. Доцент кафедры психологии гуманитарного факультета КРСУ, кандидат психологических наук Андрей Мазуркевич рассказал 24.kg о причинах и симптомах затяжного стресса.

— Концепция стресса в психологии и психофизиологии не нова. Ее разрабатывают, начиная с 1930-х годов. Одним из первых, кто этим вопросом глубоко занимался, был Ганс Селье.

Он определил, что есть два типа стресса.

Эустресс считается нормальным и даже в чем-то необходимым состоянием организма, поскольку благодаря ему мы развиваемся, становимся сильнее, лучше и так далее.

А вот если стресс становится избыточным, слишком сильным, то это дистресс, или двойной, чрезмерный. Он наносит очень серьезный вред организму и в физическом, и в психологическом плане, приводя к проблемам не только у самого человека, но и у его окружения.

— Каковы причины стресса?

— В большинстве случаев это негативные события, потому что наша психика настроена в первую очередь на оценку окружающего мира на предмет негативных событий, того, что может угрожать, причинить нам вред или даже уничтожить.

Но позитивные события, какие-то очень яркие, эмоционально насыщенные, тоже могут немного подкосить.

Свадьба, к примеру, стресс не только для молодоженов, но и ближайших родственников, друзей. Рождение детей — тоже хорошая встряска, как и экзамены, даже если человек к ним прекрасно подготовился.

Все эти переживания, волнение, которое накатывает в преддверии событий, представляют собой определенный стресс. Но я бы сказал, что это хороший стресс, если он не зашкаливает чрезмерно и не «парализует» человека. Если же «парализует», это уже проблема.

— Какие признаки могут говорить о наличии стресса?

— Ганс Селье выявил, что существует физиологическая триада признаков дистресса или стресса в обычном нашем понимании.

уменьшение вилочковой железы — одного из главных структурных элементов иммунной системы,

увеличение надпочечников, которые отвечают за выработку целого спектра гормонов, среди которых норадреналин (гормон злости, активности), адреналин (гормон страха) и кортизол (гормон стресса).

изъязвление слизистой оболочки желудка.

Если внимательно посмотреть на эти три признака, то становится понятно, что стресс это не только психология, но и физиология.

— Как дистресс влияет на иммунную систему и общее здоровье человека?

— Главный вопрос в количествегормона кортизола. Когда он находится в физиологических пределах, в норме, то поддерживает определенный уровень бодрости, боевого состояния, активирует, заставляет становиться лучше, развиваться и так далее. А вот если его слишком много, то кортизол начинает бить буквально по всем структурам и системам нашего организма.

Перечислю основные из них. Если мы говорим о центральной нервной системе, то повышенные уровни кортизола постепенно разрушают нейроны и нейронные связи. Прежде всего, это проявляется ухудшением памяти.

Подавляется иммунная система, а это одно из условий для развития патогенной микрофлоры.

Повышенный кортизол отражается на работе печени, которая секретирует большее количество глюкозы. Повышенный уровень глюкозы на длительных дистанциях не очень хороший показатель, может развиться сахарный диабет второго типа и так далее.

Кортизол также бьет по:

желудочно-кишечному тракту (возможны диспепсические расстройства, запоры, поносы, язвенная болезнь);

репродуктивной системе (у женщин нарушается репродуктивный цикл, у мужчин, как и у женщин снижается сексуальное влечение);

сосудам (поскольку частота сердечных сокращений увеличивается, давление более интенсивно нагнетается в сосудах. Со временем сужение сосудов приводит к увеличению уровня артериального давления или к его скачкам, что может приводить к повреждениям сосудов, атеросклерозу и прочему).

Таким образом, избыточное количество кортизола в организме на больших дистанциях очень сильно вредит. Поэтому длительные стрессы пагубно влияют на физическое и психологическое состояние, качество жизни, самочувствие.

— Как справляться со стрессом?

— Мы не властны на все 100 процентов над тем, что происходит в нашей жизни. Что-то мы можем контролировать, чем-то управлять, а что-то происходит помимо нашей воли.

В этой связи можно порекомендовать разумно, рационально подходить ко всем возможностям и событиям. То есть рассчитывать силы, выдерживать баланс в вопросах той или иной деятельности — будет ли она полезной, справлюсь ли я, не будет ли это чрезмерным стрессом.

Читайте по теме Высокая смертность. Признаки инфаркта миокарда назвала кардиолог

При наличии сил и ресурсов можно включиться в какой-то дополнительный проект, заняться другими видами деятельности и так далее. К сожалению, иногда человек не совсем правильно оценивает свои возможности и ресурсы.

Если человек оказался в стрессе, то важно помнить: всегда есть профессиональные психологи и психиатры, которые готовы прийти на помощь.

Будем честны: стрессовое расстройство — в чистом своем варианте психиатрическая отрасль.

Еще одна рекомендация — жить по следующему принципу: «Найти в себе силы изменить то, что можно изменить, принять то, что нельзя изменить и иметь мудрость отличить одно состояние/ситуацию от другого(й)». Тут на помощь может прийти окружение, родные, друзья, психологи, психиатры.

Если эти три момента помнить, оказавшись в стрессовых ситуациях, то можно будет их преодолеть с минимальным ущербом и потерями для здоровья.

— Питание как-то влияет на уровень стресса?

— Скорее, да. Но я не буду это утверждать стопроцентно, потому что это, скорее, вопрос к диетологам.

— Есть практики, которые помогают снизить уровень стресса?

— Медитация, аутогенная тренировка, безусловно, помогают взять под контроль свои эмоции. Дыхательные тренировки и полноценный правильный сон способствуют восстановлению наших внутренних сил, ресурсов.

Спорт, кстати, тоже хороший компонент, но не изнуряющий, исчерпывающий человека до нуля, а тот, который бодрит, приносит определенную радость, бодрость, активность. Человек должен чувствовать себя приятно утомленным, но не изможденным.

Вот такой спорт безусловно нужен, он помогает выработке гормона дофамина, который отвечает за ощущение окрыленности, счастья.

— Можно научиться контролировать стресс самостоятельно?

— Да, но не во всех случаях. Что-то в жизни происходит внезапно, мы все-таки люди, а не роботы. Мы всегда эмоционально реагируем, и некоторые события дают нам очень сильную эмоциональную встряску. С этим нужно смириться, но быть к этому готовым.

— В каком случае пора обращаться к профессионалу?

— Когда вы чувствуете, что не справляетесь с некоторой ситуацией, у вас не хватает сил, знаний, внутренних психологических ресурсов. Второе важное условие — готовность получать психологическую помощь. К сожалению, иногда бывают клиенты, не готовые принять помощь. Они закрываются, сопротивляются психотерапевтическому процессу, хотя, казалось бы, пришли как раз за помощью.