В Ат-Башы прошли фестивали «Кыргыз даамы», «Кыргыз шырдагы» и турнир «Хан Кошой»

28–29 июня на джайлоо Сары-Тал Ат-Башинского района в Нарынской области прошли фестивали «Кыргыз даамы» и «Кыргыз шырдагы», а также международный турнир по кыргызской борьбе «Хан Кошой». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

По данным ведомства, открыли мероприятие исполнением отрывка из эпоса «Манас». Также гостям показали театрализованное представление, включающее этапы изготовления кыргызского шырдака, приготовления традиционного хлеба, кумыса, демонстрацию культуры угощения и других элементов быта кочевников. Кроме этого, известные акыны прославили в айтышах культуру кочевого кыргызского народа, его традиционные блюда и ремесла.

В рамках фестиваля «Кыргыз даамы» можно было попробовать традиционные национальные блюда, в том числе приготовленные по старинным рецептам. Участники же фестиваля «Кыргыз шырдагы» представили уникальные изделия на суд публики и жюри. А в соревнованиях по кыргыз курошу сошлись спортсмены из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Судейство в конкурсах национальной кухни и шырдаков проводили опытные специалисты — ученые, историки, профессора и мастера прикладного искусства. Победителям конкурсов вручили дипломы и денежные призы. Лучшие борцы же были награждены чемпионскими поясами, дипломами и денежными вознаграждениями.

В завершение мероприятия для гостей фестиваля состоялась концертная программа.