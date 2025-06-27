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Общество

Школьники из Кыргызстана завоевали две бронзы на олимпиаде по кибербезопасности

С 22 по 28 июня в Сингапуре проходит Первая Международная олимпиада по кибербезопасности ICO 2025 Singapore. Дебютная команда из Кыргызстана завоевала сразу две бронзовые медали. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В олимпиаде приняли участие 135 школьников из 27 стран.

Медали завоевали Айпери Акжолтоева, ученица 10-го класса лицея имени З.Бектенова (Иссык-Кульская область), и Исхак Тажибаев, ученик 11-го класса образовательного комплекса «Кут Билим» (Бишкек).

В состав команды также вошли Али Имран Кубанов, Алинур Кадыров и Тенгиз Жамалов, получившие сертификаты за участие. Руководителями их команды были Кылычбек Урайымов и Эрбол Жусупбеков.

Министерство просвещения поздравило участников и наставников, подчеркнув значимость достижения для развития цифровых технологий в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334426/
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