В Бишкеке таможенники и наркоборцы изъяли у двух парней килограмм экстази

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков железнодорожной таможни «Северная» совместно с сотрудниками СБНОН МВД КР задержали двух парней, причастных к продаже синтетического наркотика экстази. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

Во время спецоперации задержаны 22-летние А.Б.К. и А.А.Б., у которых изъяли 1 килограмм 100 граммов синтетического наркотика, общая стоимость которого составляет более $60 тысяч. Задержанных водворили в СИЗО-1 на время следствия. Установлен еще один участник группировки — родной брат одного из задержанных, который скрывается от следствия.