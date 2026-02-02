В Кыргызстане продолжается работа по сокращению стихийных свалок. Об этом на заседании по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медербек Машиев.

По его словам, в стране продолжается административно-территориальная реформа.

«Раньше в стране имелось 411 незаконных стихийных свалок, после АТР их количество сократилось до 290. Для сравнения, в Узбекистане с 40-миллионным населением имеется всего 120 свалочных полигонов. Мы тоже ведем работу по укрупнению свалок по всей стране. Разработано положение, которое передано для реализации местным органам власти», — отметил Медербек Машиев.

Депутат Эркайым Сейитказиева призвала решить вопрос со свалочным полигоном в селе Гагарин Иссык-Атинского района.

«Летом он постоянно горит, смогом от него дышат местные жители и граждане Канта. Там необходимо построить мусоросортировочное предприятие», — добавила она.

Министр отметил, что ведется постоянная работа с международными организациями.

«Как вы знаете, заработал в Бишкеке мусороперерабатывающий завод. Рассматриваем вопрос о расширении его мощностей, чтобы там можно было перерабатывать мусор с полигонов Чуйской области», — добавил он.