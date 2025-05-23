Это мог быть поджог. Минприроды о пожаре близ села имени Гагарина

Из-за пожара на мусорном полигоне возле села имени Гагарина Жээкского айыльного аймака мэрию города Канта оштрафовали на 51 тысячу сомов по двум статьям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Напомним, читатели жаловались на пожар на мусорном полигоне возле села имени Гагарина. По их словам, он начался еще 7 мая 2025 года и по сей день его запах мешает местным жителям.

В Минприроде заявили, что участок, на котором расположен мусорный полигон, относится к мэрии города Канта.

«После публикации видео пожара на свалке на место происшествия оперативно выехали инспекторы Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора. По предварительным данным, причиной пожара мог быть намеренный поджог. Поскольку виновные лица пока не установлены, мэрия города Канта направила официальное обращение в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители не раз жаловались на дым и неприятный запах, исходящие с полигона. Последний находится под постоянным контролем Службы экологического и технического надзора, последний обход проводился в конце марта 2025 года. В Минприроде отметили, что в настоящее время пожар локализован, однако полностью не ликвидирован — работы по его тушению продолжаются.