Агент 024

В Сокулукском районе горит мусорный полигон: жители просят решить проблему

В айыл окмоту Сары-Озон в Сокулукском районе произошло возгорание на полигоне. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, новый полигон постоянно заполняется и горит. При этом отмечается, что там оставляют и останки животных, от горения которых страдают местные жители.

Сельчане просят решить проблему, предлагая построить новый полигон подальше от населенного пункта. По их словам, проблема существовала и при использовании старого полигона, и не решилась при строительстве нового.

Жители отмечают, что почти 10 лет обращаются к местной власти, однако руководители не обращают внимания на проблему.

