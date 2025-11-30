В Бишкеке пожар на территории санитарного полигона локализован

В юго-восточной части Бишкека на территории МП «Бишкекский санитарный полигон» произошло возгорание. На данный момент пожар локализован, угрозы распространения нет, сообщает столичная мэрия.

По ее данным, к ликвидации пожара были оперативно привлечены два пожарных расчета МЧС Бишкека, а также службы МП «Тазалык» и «Бишкекзеленстрой», каждая из которых задействовала по одному водовозу.

Поскольку вероятность возгорания естественным путем отсутствует, мэрия Бишкека обратилась в компетентные органы для установления причин и обстоятельств происшествия.