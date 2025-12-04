Использовать старые бахилы как вторсырье предлагает депутат БГК

Использовать старые бахилы в качестве вторсырья предложил один из депутатов Бишкекского городского кенеша на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии.

Директор муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Нурлан Джумалиев проинформировал членов комиссии, что все изделия медицинского назначения сделаны с применением поливинилхлорида (ПВХ).

«При нагревании выделяется хлор, который вреден для людей. Его нельзя ни нагревать, ни перерабатывать, он должен только уничтожаться. Бахилы тоже изготавливают с применением ПВХ. Медотходы не используются во вторичное сырье», — сказал он.

На что депутат подчеркнул, что лично видел в одном из городов России, где используют бахилы в качестве сырья.

«Бывают цеха, которые даже шприцы перерабатывают, но насколько это безопасно? Там ведь кровь остается», — подчеркнул Нурлан Джумалиев.

По его словам, в Бишкеке несколько частных компаний занимаются уничтожением медотходов, но не переработкой.