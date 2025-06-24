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У кого намечается той

Шарапаткан Мажитова

Родилась 24 июня 1955 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Впервые состоялись общенародные выборы в Верховный Совет Киргизской ССР

Фото foto.kg. Здание Президиума Верховного Совета Киргизской ССР. 1950-е годы

В 1936 году Кыргызстан стал одной из 15 союзных республик, образовавших СССР. Полномочия кыргызского парламента в соответствии с Конституцией (1937) с 18 июля 1938-го и до 1994 года исполнял непосредственно избранный однопалатный Верховный Совет Киргизской ССР.

24 июня 1938-го впервые состоялись общенародные выборы в высший орган государственной власти республики — Верховный Совет Киргизской ССР. Избраны 284 депутата. 18 июля 1938 года состоялась первая сессия Верховного Совета.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Андрей Титов

Фото из интернета. Герой Советского Союза Андрей Титов

Родился 24 июня 1905 года в селе Покровка ныне Джети-Огузского района. Герой Советского Союза, наводчик противотанкового ружья 4-го эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, гвардии ефрейтор.

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями. 15 января 1944-го присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1945 году демобилизован. Вернулся в Киргизию — в родное село, где работал председателем колхоза.

Умер 8 ноября 1981-го.

Родился профессор Эрнст Акрамов

Фото из интернета. Профессор Эрнст Акрамов

В 1936 году во Фрунзе родился ученый-хирург, общественный деятель, профессор Эрнст Акрамов. Заслуженный деятель науки КР, заслуженный врач Киргизской ССР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, Герой Кыргызской Республики.

Разработал и внедрил в хирургическую практику уникальные операции, многие из которых до сих пор в мире не имеют аналогов. Подготовил почти 20 докторов и кандидатов медицинских наук. Участник и организатор международных конференций и симпозиумов.

Ведущий специалист по сосудистой, желудочно-кишечной хирургии, реанимации, хирургической гастроэнтерологии, травмам грудной клетки, гнойной хирургии, реконструктивно-восстановительным операциям на мочевыделительных органах и операциям на поджелудочной железе.

Автор более 350 научных работ, 16 монографий, 23 патентов на изобретения.

Умер 26 ноября 2024 года.

Родился государственный деятель Касым Исаев

Фото из интернета. Касым Исаев

Родился в 1938 году в селе Чичкан (ныне Жениш) Иссык-Кульской области.

Вехи его трудовой биографии поистине впечатляют: инженер-экономист завода «Фрунземаш», сотрудник постпредства Совмина КиргССР при Совмине СССР в Москве, советник Национальной плановой комиссии Народной Республики Мозамбик, недолгая работа в Минэкономики СССР и Минэкономфине Российской Федерации, первый торгово-экономический представитель Кыргызстана в Москве, директор регионального отделения Международного фонда содействия приватизации и инвестициям, заведующий отделом внешних связей и иностранных инвестиций, департаментом по сотрудничеству со странами СНГ.

Находясь на пенсии, выпустил несколько откровенных произведений, ставших мемуарами кыргызской политики. Активно выступал в прессе с критическими статьями о ситуации в республике.

Умер в 2012-м.

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