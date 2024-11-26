На 89-м году жизни скончался доктор медицинских наук, Герой Кыргызстана Эрнст Акрамов.

Он родился 24 июня 1936-го. Окончил среднюю школу № 10 во Фрунзе.

В 1960 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт, работал врачом-хирургом в городской клинической больнице № 2.

В 1964–1967 годы — аспирант кафедры оперативной хирургии КГМИ. Затем работал ординатором отделения торакальной хирургии Республиканской клинической больницы (1967–1971), заведующим хирургическим отделением 2-й городской клинической больницы (1971–1975); ассистентом, доцентом кафедры госпитальной хирургии Киргизского медицинского института (1975–1980); заведующим отделением общей хирургии Республиканской клинической больницы (1981–1992).

С 1992 года заведовал отделением общей хирургии Чуйской областной объединенной больницы. Одновременно являлся директором Научного центра реконструктивно-восстановительной хирургии Министерства здравоохранения, профессор кафедры госпитальной хирургии Кыргызско-Российского Славянского университета (с 2003 года).

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. C 1992 года доктор медицинских наук.

Разработал и внедрил в хирургическую практику уникальные операции, многие из которых до сих пор в мире не имеют аналогов. Подготовил 17 докторов и кандидатов медицинских наук. Участник и организатор международных конференций и симпозиумов. Ведущий специалист по сосудистой, желудочно-кишечной хирургии, реанимации, хирургической гастроэнтерологии, травмам грудной клетки, гнойной хирургии, по реконструктивно-восстановительным операциям на мочевыделительных органах и операциям на поджелудочной железе.

Автор более 350 научных работ, 16 монографий, 23 патентов на изобретения.

Неоднократный чемпион республики по спортивной гимнастике, член сборной республики по спортивной гимнастике.

В 1989–1992 годы — народный депутат СССР.

В 1998 году вместе с группой единомышленников основал партию действия «Моя страна». В 2000 году на очередных парламентских выборах возглавлял партийный список партии «Моя страна» и был избран депутатом, но отказался от депутатского мандата.

Создатель и руководитель благотворительного культурного проекта «Акрамовские вечера», цель которого поддержка молодых исполнителей и классического музыкального искусства в Кыргызстане.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования близким и соратникам покойного.