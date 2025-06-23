На Иссык-Куле готовятся к запуску регулярного водного рейса с севера на юг озера

На Иссык-Куле сделан первый шаг к запуску регулярного водного рейса между северным и южным берегами. Впервые в истории частная судоходная компания закупила два современных теплохода — «Тон» и «Жыргалан», рассчитанных на 80 пассажиров каждый. Суда приобрели в Китае и доставлены в Кыргызстан в этом году.

Сегодня один из теплоходов успешно совершил технический переход из Чолпон-Аты в село Тон. Маршрут протяженностью около 60 километров занял чуть больше трех часов. Как сообщили в судоходной компании, переход прошел без сбоев, подтвердив готовность судов к эксплуатации.

В селе Тон построили причал, способный принимать новые теплоходы. Сейчас туристы могут прокатиться вдоль южного побережья озера — прогулочные рейсы запущены. В перспективе — организация регулярного пассажирского сообщения между двумя берегами Иссык-Куля. Для этой цели в Китае построят судно большой вместительности.

Напомним, что идея возрождения водного транспорта на озере обсуждается не первый год.