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Общество

ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров провел встречу с секретарями советов безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также стран формата «Центральная Азия — Россия» в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе выступления глава государства подчеркнул, что текущая международная повестка отличается сложностью и непредсказуемостью, а одним из ключевых направлений коллективной повестки остается ситуация в Афганистане. По его словам, мониторинг происходящего в соседней стране должен оставаться в числе приоритетов.

Садыр Жапаров особо акцентировал внимание на необходимости скоординированных действий в борьбе с терроризмом, экстремистской идеологией, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью.

«Важно внимательно и трезво оценивать складывающуюся обстановку и принимать совместные упреждающие меры, направленные на укрепление стабильности в регионе. Очевидно, что эффективное, комплексное и системное решение вопросов обеспечения безопасности положительно скажется на росте качества жизни населения наших государств», — заявил он.

Секретари советов безопасности, в свою очередь, выразили солидарность с позицией Кыргызстана, подчеркнув необходимость совместного противодействия современным вызовам, включая терроризм, экстремизм и киберпреступность.

По итогам встречи президент поблагодарил участников за конструктивный диалог и совместную работу во имя обеспечения коллективной безопасности в регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333328/
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