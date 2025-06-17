В столице открыт новый детский сад «Березка» для детей сотрудников Государственного комитета национальной безопасности и других силовых ведомств. В церемонии открытия принял участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Учреждение построено на месте старого детсада, здание которого было возведено в 1975 году и пришло в негодность. Новый двухэтажный корпус рассчитан на 240 детей и оснащен всеми необходимыми условиями для дошкольного обучения и развития. Строительство началось в октябре 2024 года и завершилось в мае 2025-го.

Как сообщили в комитете, это один из десятков социальных объектов, которые были построены в последние годы для улучшения условий жизни сотрудников и их семей. Также сообщается, что в регионах обновляются здания районных подразделений, усиливается материально-техническая база, повышаются зарплаты, а сотрудники, не имеющие жилья, получают поддержку в этом направлении.

По традиции, Камчыбек Ташиев провел обход здания в тапочках — этот жест уже стал его фирменным стилем при посещении социальных объектов и вызвал положительную реакцию у присутствующих.

По словам Камчыбека Ташиева, создание детсадов и других объектов социальной инфраструктуры — часть комплексных изменений в системе обеспечения сотрудников ГКНБ.

Напомним, платформа создавалась в рамках государственной программы по поддержке и развитию кыргызского языка с упором на цифровые и лингвистические технологии.