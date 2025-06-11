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Общество

В «Кыргызфармации» ответили на заявление депутата Жогорку Кенеша о коррупции

Закупка медицинских изделий в 2024 году проведена строго на основании официальной заявки Национального центра охраны материнства и детства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГП «Кыргызфармация», комментируя заявление депутата парламента о коррупции при закупке речевых процессоров.

По данным предприятия, список необходимых запчастей составлен на основе потребностей родителей пациентов и пациентских организаций «Уккум келет», «Слышим вместе» и «Баланур». Общая сумма выделенных средств составила 5 миллионов сомов.

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«При поступлении заявок был проведен мониторинг и анализ, в ходе которого выявлено, что ряд запрашиваемых комплектующих не имели государственной регистрации в Кыргызской Республике. Это сделало их закупку невозможной. В связи с этим на основании официального решения врачебной и административной комиссии от 18 ноября 2024 года утверждено альтернативное наименование запчастей с увеличением количества по аналогичным позициям», — отметили в ГП.

По итогам тендера закупка проведена через официальных дистрибьюторов, представляющих интересы международных производителей Cochlear и Medel в КР.

Сами производители не осуществляли поставки в Кыргызстан из-за малых объемов и отсутствия в стране сервисной поддержки, которая в данном случае необходима (гарантийное обслуживание, настройка, консультации).

В результате ГП «Кыргызфармация» закупило, согласно поданной заявке, 283 единицы запчастей и сразу же выгрузило на склад НЦОМиД.

«Закупка и хранение осуществлялись в рамках законодательства и с соблюдением процедур. Что еще раз подтверждает официальный отчет внутреннего аудита Министерства финансов, проведенный в мае 2025 года. По результатам выдана справка о том, что никаких признаков коррупционных схем или нецелевого использования средств на сумму 1,4 миллиона сомов не выявлено», — подчеркнули в ГП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332341/
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