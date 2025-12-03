Женщины с инвалидностью: как двойная дискриминация влияет на рост насилия

Кыргызстан сталкивается с острой проблемой: женщины и девочки с ограниченными возможностями здоровья подвергаются двойной дискриминации. В мире от 40 до 70 процентов таких женщин переживали насилие.

Ежегодно 3 декабря отмечают Международный день людей с инвалидностью, а в Бишкеке накануне состоялся диалог «Право женщин и девочек с инвалидностью на жизнь без насилия: вызовы и возможности», где признали: законодательные механизмы часто не работают. На встрече также рассказали, какие поправки в Уголовный кодекс признали насилие отягчающим обстоятельством и как мобильное приложение с тревожной кнопкой поможет пострадавшим.

Скрытое насилие и проблемы коммуникации

«Чаще всего, насилие в отношении девочек и женщин носит латентный характер. Поэтому именно открытость и транспарентность позволяют обществу бороться с негативными явлениями, минимизируют их в будущем и даже ликвидируют полностью», — заявила заместитель министра труда, социального развития и миграции Айнура Орозбаева.

Информационный менеджер Агентства социальных технологий Венера Шонкоева отметила, что женщины и девочки особенно чувствительны к проявлению дискриминации и часто остаются непонятыми обществом.

Одна женщина с инвалидностью обратилась в милицию, но у нее не приняли заявление из-за того, что не понимали, о чем она говорит. У нее было нарушение речи, правоохранители решили, что она пьяна. Венера Шонкоева

«Поэтому мы постоянно встречаемся с представителями МВД, ведь ситуации бывают разными и необходимо внимательно относиться к обращениям», — отметила она.

Реакция МВД: рейды и тревожная кнопка

Начальник отдела профилактики семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных пунктов милиции Службы общественной безопасности МВД Данияр Сапарбаев отметил, что их подразделение занимается предупреждением насилия, связанного с гендером. Он рассказал, что у подразделения 60 микроавтобусов, на них сотрудники выполняют рейды по населенным пунктам страны. Акцент делают на выявлении фактов насилия. Каждые три месяца организуют профилактические мероприятия, одним из пунктов которых является работа с лицами с инвалидностью.

Данияр Сапарбаев признал, что законодательные механизмы часто неэффективны и нужна активная работа по информированию населения о том, что не стоит замалчивать и терпеть насилие с чьей бы то ни было стороны. Надо сразу обращаться в соответствующие органы, где по первому звонку окажут помощь.

«Если лица с инвалидностью или дети стали свидетелями насилия, они автоматически становятся пострадавшими. Сейчас правоохранительные органы разрабатывают мобильное приложение автоматической связи, где предусмотрят тревожную кнопку для пострадавших от семейного насилия», — добавил Данияр Сапарбаев.

Изменение риторики и Уголовный кодекс

Представитель Ассоциации родителей детей с инвалидностью Сейнеп Дыйканбаева отметила, что сегодня люди с инвалидностью имеют возможность самостоятельно заявить о своих правах на различных площадках. По ее словам, отрадно, что меняется не только отношение к ним, но и риторика.

«Мы на законодательном уровне поменяли терминологию ЛОВЗ на более корректную: «лица с инвалидностью». То есть на первое место вышел человек со своими правами, а не просто его обезличивание с аббревиатурами. Мы признаем их права и следуем всем канонам Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, принятой в 2006 году и ратифицированной Кыргызстаном в 2019-м», — отметила она.

Кстати, в уголовное законодательство внесли поправки, по которым насилие над женщинами с инвалидностью квалифицируется как отягчающее обстоятельство. Это становится дополнительной мерой по предотвращению любого вида преступления по отношению к ним.

На мероприятии также открыли выставку, созданную руками 12 женщин с инвалидностью. Через творчество они рассказали свои непростые истории и выразили протест против насилия. Выставку представят во всех регионах республики по проекту инклюзивных музеев.

Все участники признали, что снизить насилие в отношении женщин и девочек возможно, если госорганы, медиа, правоохранительные органы, общественные организации будут работать сообща и будут поддерживать друг друга.