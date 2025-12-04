В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел заседание совета по делам людей с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев с сожалением отметил рост числа людей с инвалидностью в Кыргызстане до 221 тысячи человек по сравнению с 2007 годом и рассказал об усилении государственной поддержки.

По данным Минтруда, в марте 2025 года количество людей с инвалидностью составляло 218 тысяч человек. За 9 месяцев эта цифра увеличилась на 3 тысячи человек.

«С 2022 года размеры социальных пособий увеличены в два раза. В проекте республиканского бюджета на 2025 год на эти цели предусмотрено 8,6 миллиарда сомов, при этом планируется довести средний размер пособия до уровня прожиточного минимума. На пенсии по инвалидности в текущем году направлено 7,6 миллиарда сомов, средний размер которых достиг 9 тысяч 600 сомов», — отметил глава кабмина.

Подчеркнуто эффективное функционирование института личных ассистентов, обеспечивающего постоянным заработком 14 тысяч 730 человек, оказывающих необходимую помощь нуждающимся гражданам. По программе «Социальная ипотека» жильем обеспечены 258 семей. Отмечен значительный рост государственного социального заказа: на 2025 год предусмотрено 115 миллионов сомов, из которых 51 миллион направлен на услуги для людей с инвалидностью — это пятикратное увеличение по сравнению с 2022 годом.

Заслушаны ключевые доклады о государственной политике поддержки людей с инвалидностью, результатах реализации программы «Доступная страна», развитии инклюзивного образования и повышении качества жизни в Чуйской области.

По итогам заседания председатель кабмина поручил подготовить проект протокольного решения, включающий все озвученные рекомендации и вопросы. Кроме того, к следующему заседанию нужно подготовить отчет об исполнении предыдущего плана за последние два года.