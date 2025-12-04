17:32
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Власть

В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью

Фото пресс-службы кабмина

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел заседание совета по делам людей с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев с сожалением отметил рост числа людей с инвалидностью в Кыргызстане до 221 тысячи человек по сравнению с 2007 годом и рассказал об усилении государственной поддержки.

По данным Минтруда, в марте 2025 года количество людей с инвалидностью составляло 218 тысяч человек. За 9 месяцев эта цифра увеличилась на 3 тысячи человек.

«С 2022 года размеры социальных пособий увеличены в два раза. В проекте республиканского бюджета на 2025 год на эти цели предусмотрено 8,6 миллиарда сомов, при этом планируется довести средний размер пособия до уровня прожиточного минимума. На пенсии по инвалидности в текущем году направлено 7,6 миллиарда сомов, средний размер которых достиг 9 тысяч 600 сомов», — отметил глава кабмина.

Подчеркнуто эффективное функционирование института личных ассистентов, обеспечивающего постоянным заработком 14 тысяч 730 человек, оказывающих необходимую помощь нуждающимся гражданам. По программе «Социальная ипотека» жильем обеспечены 258 семей. Отмечен значительный рост государственного социального заказа: на 2025 год предусмотрено 115 миллионов сомов, из которых 51 миллион направлен на услуги для людей с инвалидностью — это пятикратное увеличение по сравнению с 2022 годом.

Заслушаны ключевые доклады о государственной политике поддержки людей с инвалидностью, результатах реализации программы «Доступная страна», развитии инклюзивного образования и повышении качества жизни в Чуйской области.

По итогам заседания председатель кабмина поручил подготовить проект протокольного решения, включающий все озвученные рекомендации и вопросы. Кроме того, к следующему заседанию нужно подготовить отчет об исполнении предыдущего плана за последние два года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353452/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Женщины с инвалидностью: как двойная дискриминация влияет на рост насилия
По состоянию на 1 ноября ежемесячное соцпособие получают 108,4 тысячи человек
В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
С 2027 года начнут платить за рождение 4-го и последующих детей. ЖК принял закон
Депутат предлагает открыть call-центр для разъяснений по пособиям
Об усилении контроля над использованием средств для пособий заявили в Минфине
На выплаты за рождение 4-го и последующих детей выделят 6,6 миллиарда сомов
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Электронный реестр лиц с инвалидностью создадут в Кыргызстане
Миллионы за многодетность. Помогут ли выплаты увеличить население Кыргызстана?
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
ЦИК признала результаты выборов по&nbsp;округу &#8470;&nbsp;13&nbsp;недействительными ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
17:27
Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для расширения сотрудничества Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для ра...
17:17
МЧС: как вести себя при землетрясении и что положить в «тревожный чемоданчик»
17:14
В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью
17:07
«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
17:00
Использовать старые бахилы как вторсырье предлагает депутат БГК