В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел заседание совета по делам людей с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
По ее данным, Адылбек Касымалиев с сожалением отметил рост числа людей с инвалидностью в Кыргызстане до 221 тысячи человек по сравнению с 2007 годом и рассказал об усилении государственной поддержки.
По данным Минтруда, в марте 2025 года количество людей с инвалидностью составляло 218 тысяч человек. За 9 месяцев эта цифра увеличилась на 3 тысячи человек.
«С 2022 года размеры социальных пособий увеличены в два раза. В проекте республиканского бюджета на 2025 год на эти цели предусмотрено 8,6 миллиарда сомов, при этом планируется довести средний размер пособия до уровня прожиточного минимума. На пенсии по инвалидности в текущем году направлено 7,6 миллиарда сомов, средний размер которых достиг 9 тысяч 600 сомов», — отметил глава кабмина.
Заслушаны ключевые доклады о государственной политике поддержки людей с инвалидностью, результатах реализации программы «Доступная страна», развитии инклюзивного образования и повышении качества жизни в Чуйской области.
По итогам заседания председатель кабмина поручил подготовить проект протокольного решения, включающий все озвученные рекомендации и вопросы. Кроме того, к следующему заседанию нужно подготовить отчет об исполнении предыдущего плана за последние два года.