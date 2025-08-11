11:25
Электронный реестр лиц с инвалидностью создадут в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О правах и гарантиях лиц с инвалидностью», принятый Жогорку Кенешем 18 июня этого года.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, закон принят в целях реализации норм Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Кыргызстан ратифицировал в 2019 году.

Депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале написал, что изменилось в принятием закона.

  • Меняется терминология: вместо лиц с ограниченными возможностями здоровья теперь лица с инвалидностью.
  • Создается электронный реестр лиц с инвалидностью для планирования и прогнозирования расходов и учета их интересов.
  • Вместо путевок можно получать денежную компенсацию (нужно отдельное постановление кабмина).
  • Вводится понятие абилитации.
  • Регламентирован статус Совета по делам лиц с инвалидностью.
  • Прописаны возможные меры по оказанию помощи лицам с инвалидностью.
  • Нормы приведены в соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов.
