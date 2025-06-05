Мэрия Бишкека включила в черный список подрядчика, ремонтирующего дороги

Мэрия Бишкека включила ОсОО «Бета Групп» в черный список подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в 2023 году между муниципальным предприятием «Бишкекасфальтсервис» и обществом с ограниченной ответственностью «Бета Групп» заключены договоры на выполнение капитального ремонта дорог и тротуаров на 18 объектах.

«Однако компания на сегодня выполнила работы по капитальному ремонту дорог всего лишь на трех объектах. По остальным 15 объектам работы не завершены либо завершены с грубейшими дефектами. «Бишкекасфальтсервис» неоднократно направлял в адрес ОсОО уведомления с требованиями завершить работы, устранить выявленные дефекты и передать акты», — говорится в сообщении.

ОсОО не приняло никаких мер по завершению работ или устранению дефектов на объектах.

«Бишкекасфальтсервис» направил письмо в правоохранительные органы для дачи юридической оценки. Мэрия примет все меры в рамках действующего законодательства для возмещения материального ущерба со стороны подрядчика. В случае невыполнения обязательств перед муниципалитетом другими подрядными организациями они также подлежат включению в реестр недобросовестных подрядчиков», — предупредили власти города.