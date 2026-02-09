Капстроительство. Мэрия Бишкека борется с недобросовестными подрядчиками

Мэрия Бишкека ежегодно отправляет список недобросовестных подрядчиков в Минстрой. Об этом заявлено сегодня на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям.

Депутат БГК Татьяна Кузнецова поинтересовалась, сколько таких организаций известно на сегодня. Представители муниципалитета пообещали предоставить нардепам такой список позже.

«Дело в том, что проводится тендер на определенные виды работ, а потом начинаются проблемы с подрядчиками. Подрядчик нанимает субподряд. Да, это не запрещено, но в итоге заявленные технические параметры теряются, качество выполняемых работ падает. Ведутся ли разъяснительные беседы с победителями тендеров, чтобы они не нанимали субподряд?» — уточнила Татьяна Кузнецова.

Заместитель мэра Азамат Кадыров ответил, что с 2024 года управление капстроительства (УКС) включило этот пункт при заключении договоров.

«Контроль ведется и со стороны руководства мэрии, и со стороны УКС. Были подрядчики, которые ранее занимались субподрядом. Мы передали список в Минстрой, чтобы там приняли меры вплоть до лишения лицензий. С 2025 года во всех наших проектах не было субподряда. Ставим требования, чтобы победители тендеров делали работы в срок, качественно и с максимальной экономией наших бюджетных средств», — пояснил вице-мэр.