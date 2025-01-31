Чиновник Панфиловского района и подрядчик присвоили 17 миллионов сомов

За присвоение бюджетных средств и злоупотребление должностным положением задержаны бывший глава Ак-Башатского сельского округа Чуйской области и директор подрядной компании. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

Установлено, что экс-глава Ак-Башатского сельского округа Жайылского района Чуйской области, который ныне занимает должность главы Курамайского сельского округа Панфиловского района К.У.Т., вступив в преступный сговор с директором подрядной компании А.уулу Т., нанесли ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере при реализации тендера на установку оросительных лотков.

Аудиторская проверка территориального подразделения Счетной палаты КР по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям установила сумму ущерба в более чем 17 миллионов сомов. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения задержанным в виде заключения под стражу в СИЗО. Следствие продолжается.