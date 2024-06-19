19:36
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Происшествия

Задержан директор Таласзеленхоза. Заключил договор без тендера

При реконструкции стадиона имени Э.Кутманалиева в Таласе государству нанесен ущерб в 4 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным ведомства, выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны отдельных должностных лиц мэрии Таласа и МП «Таласское зеленое хозяйство».

«Несмотря на отсутствие лицензии на строительно-монтажные работы, а также опыта, чиновники без тендера заключили прямой договор с подрядчиком на 24 миллиона сомов на реконструкцию стадиона», — говорится в сообщении.

Результаты аудита показали, что государству нанесен ущерб на более чем 4 миллиона сомов. Проверялись физические объемы индекса зарплаты, налогов и стоимости материалов по капремонту стадиона.

Чекисты задержали директора Таласзеленхоза А.М. и представителя подрядной компании Т.С. и водворили их в ИВС. 

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/297032/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Аэропорту в Таласе закупят подержанный самолет
В Таласе убиты женщина и ее маленькие дети. Подозреваемый в розыске
В Таласе у совета аксакалов отобрали здание. Главу ГКНБ просят разобраться
В Таласе сгорело около 30 гектаров леса
Аэропорт «Талас» готов к работе и будет принимать сто пассажиров в час
В Панфиловском районе частная компания обманула айыл окмоту на миллионы сомов
В бюджете мэрии Таласа выявили финансовые нарушения почти на 300 миллионов сомов
Села Таласской области остались без газа. Проект отложили из-за полпреда
Новое здание для айыл окмоту в Таласе построил Бабанов. Кого позвал на открытие
Второй по счету. В Таласе открыли центр поддержки изучения русского языка
Популярные новости
Экс-рукаппарата мэрии Бишкека поймали пьяным за&nbsp;рулем Экс-рукаппарата мэрии Бишкека поймали пьяным за рулем
Не&nbsp;поделили дорогу. В&nbsp;Бишкеке мужчина ударил ножом в&nbsp;грудь оппонента Не поделили дорогу. В Бишкеке мужчина ударил ножом в грудь оппонента
Авто строительной компании протаранило кафе на&nbsp;Иссык-Куле Авто строительной компании протаранило кафе на Иссык-Куле
На&nbsp;юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение
Бизнес
Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
19 июня, среда
19:05
Вход в центр «Рух Ордо» в Чолпон-Ате подешевел на 150 сомов Вход в центр «Рух Ордо» в Чолпон-Ате подешевел на 150 с...
19:03
Задержан директор Таласзеленхоза. Заключил договор без тендера
19:00
«Кумтор Голд Компани» и финляндская Metso договорились о сотрудничестве
18:37
На улице Байтика Баатыра в Бишкеке начали демонтаж троллейбусной линии
18:30
20 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет