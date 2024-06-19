Задержан директор Таласзеленхоза. Заключил договор без тендера

При реконструкции стадиона имени Э.Кутманалиева в Таласе государству нанесен ущерб в 4 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным ведомства, выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны отдельных должностных лиц мэрии Таласа и МП «Таласское зеленое хозяйство».

«Несмотря на отсутствие лицензии на строительно-монтажные работы, а также опыта, чиновники без тендера заключили прямой договор с подрядчиком на 24 миллиона сомов на реконструкцию стадиона», — говорится в сообщении.

Результаты аудита показали, что государству нанесен ущерб на более чем 4 миллиона сомов. Проверялись физические объемы индекса зарплаты, налогов и стоимости материалов по капремонту стадиона.

Чекисты задержали директора Таласзеленхоза А.М. и представителя подрядной компании Т.С. и водворили их в ИВС.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.