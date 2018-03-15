Подрядчики, субподрядчики, срыв сроков. Сплошной бардак при ремонте на ТЭЦ

Работникам ТЭЦ приходилось выполнять ремонт после 16.00 и в выходные дни. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции бывший директор предприятия Омуркул уулу Нурлан.

По его словам, тендер по отбору подрядчика для ремонта проводит ОАО «Электрические станции».

«Я не в курсе, как проводился тендер. По этому делу и меня вызывали в ГКНБ. Я так понял, что нарушение в тендере. Нам пришло письмо, что необходимо заключить договор с этой компанией, чтобы она выполняла работы. Она привлекла субподряд. К окончанию ремонтной кампании стало понятно, что они могут не успеть. Тогда вопрос поставили ребром и привлекли сотрудников ТЭЦ. Они работали после 16.00 и в выходные», — сказал Омуркул уулу Нурлан.

Речь идет о возбужденном уголовном деле в отношении руководителей ОАО «Электрические станции». Как стало известно ИА «24.kg», договор на выполнение ремонта котлов заключен с ОАО «Сибэнергоремонт». «Электрические станции» закладывали на это 30,2 миллиона сомов. Победитель тендера оценил работы в 26,5 миллиона.

По данным из открытых источников, ОАО «Сибэнергоремонт» зарегистрировано 2 ноября 2002 года в Новосибирске. Основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования. Директор компании — Вадим Александрович Андросов. 10 октября 2017 года компанию ликвидировали. За 2016-й ее убытки составили 3,1 миллиона рублей.

Субподрядчиком выступала местная компания Aimar Energy, одним из учредителей которой является близкая родственница экс-руководителя аппарата правительства Нурханбека Момуналиева.