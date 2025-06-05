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Общество

В Казахстане появится полноценная система территориальной обороны

Сенат парламента Казахстана сегодня одобрил Закон «О территориальной обороне». Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на руководителя аппарата Сената РК Максима Споткая. 

По данным изданий, документ создает четкую вертикаль управления и правовую основу для защиты страны в период мобилизации.

Закон предусматривает создание добровольных формирований самообороны из числа граждан. В состав территориальной обороны войдут территориальные войска, правоохранительные органы, специальные формирования и добровольцы.

В случае угрозы государство сможет привлекать здания, технику и имущество граждан и организаций с последующей компенсацией по рыночной стоимости. Уточнены и полномочия должностных лиц: решение о сборах принимает президент, координацию осуществляют правительство и Генштаб, руководство на местах возложено на акимов.

Крупные предприятия обязаны участвовать в укреплении инфраструктуры и защите объектов в случае чрезвычайных ситуаций.

«Принятые нормы позволят оперативно реагировать на угрозы и вовлекать местное население в защиту территорий», — отметил Максим Споткай.

Система территориальной обороны — это составная часть национальной обороны государства, предназначенная для защиты территорий и обеспечения устойчивости в условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций. Она формируется на местах — в регионах, городах и районах — с участием государственных структур и мобилизованных граждан. Такая система усиливает безопасность страны, повышает устойчивость к внешним и внутренним угрозам и способствует готовности общества к различным кризисам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331717/
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