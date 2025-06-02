Песни Победы прозвучат на площади Ала-Тоо: Хор Турецкого выступит в Бишкеке

4 июня в 19.00 на площади Ала-Тоо в Бишкеке состоится концерт легендарного Хора Турецкого и женской арт-группы SOPRANO.

В рамках музыкальной программы прозвучат знаменитые произведения, посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны. Концерт призван не только увлечь публику музыкальным мастерством исполнителей, но и напомнить о ценностях мира и дружбы.

Фото посольства РФ в КР. Хор Турецкого выступит в Бишкеке

Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы, мэрии столицы и посольства России в Кыргызстане. Вход для всех гостей свободный.