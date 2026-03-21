В Бишкеке выступит скрипачка Доа Ким из Южной Кореи

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 24 марта выступит скрипачка Доа Ким из Южной Кореи. Об этом сообщили организаторы.

В концерте примут участие Софья Су (Кыргызстан — Германия) и оркестр «Ойно» под управлением народного артиста Кыргызской Республики Эрниса Асаналиева.

Скрипачка Доа Ким — лауреат международных конкурсов, известная своей глубокой музыкальной интерпретацией и филигранной техникой, с отличием окончила бакалавриат и магистратуру Университета Ихва. Продолжив обучение в Германии, она получила степень магистра в Высшей школе музыки Карлсруэ, а затем с высшим баллом и единогласным одобрением жюри окончила аспирантуру (Konzertexamen) в Высшей школе музыки Майнца, окончательно утвердившись в статусе профессионального исполнителя международного уровня.

Наряду с концертной деятельностью ведет активную педагогическую работу, преподавая в школах искусств Тэджона, Инчхона и Кевона.

Софья Су — лауреат международных конкурсов, выпускница Кыргызской национальной консерватории. Окончила магистратуру и докторантуру Высшей школы музыки Майнца (Германия). Выступала на сценах Германии, Италии, Норвегии и Франции, играла концертмейстером камерного оркестра Mainzer Virtuosi. В настоящее время преподаватель Кыргызской национальной консерватории, артист Государственного симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова.