Общество

В Бишкеке выступит скрипачка Доа Ким из Южной Кореи

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 24 марта выступит скрипачка Доа Ким из Южной Кореи. Об этом сообщили организаторы.

В концерте примут участие Софья Су (Кыргызстан — Германия) и оркестр «Ойно» под управлением народного артиста Кыргызской Республики Эрниса Асаналиева.

Скрипачка Доа Ким — лауреат международных конкурсов, известная своей глубокой музыкальной интерпретацией и филигранной техникой, с отличием окончила бакалавриат и магистратуру Университета Ихва. Продолжив обучение в Германии, она получила степень магистра в Высшей школе музыки Карлсруэ, а затем с высшим баллом и единогласным одобрением жюри окончила аспирантуру (Konzertexamen) в Высшей школе музыки Майнца, окончательно утвердившись в статусе профессионального исполнителя международного уровня.

Наряду с концертной деятельностью ведет активную педагогическую работу, преподавая в школах искусств Тэджона, Инчхона и Кевона.

Софья Су — лауреат международных конкурсов, выпускница Кыргызской национальной консерватории. Окончила магистратуру и докторантуру Высшей школы музыки Майнца (Германия). Выступала на сценах Германии, Италии, Норвегии и Франции, играла концертмейстером камерного оркестра Mainzer Virtuosi. В настоящее время преподаватель Кыргызской национальной консерватории, артист Государственного симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова.
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
