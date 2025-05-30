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Общество

Аяз Баетов: Ненужные лицензии отменят в рамках оптимизации госсистемы

«Ненужные лицензии и разрешения отменят в рамках оптимизации госсистемы», — сообщил на встрече с журналистами 29 мая директор Национального института стратегических инициатив при президенте Аяз Баетов.

По его словам, в рамках работы по дебюрократизации госсистемы Министерство экономики предложило так называемую регуляторную инициативу, которую еще называют «Зеро плюс».

«В ходе работы межведомственной комиссии выяснилось, что сложно, оказывается, ходить за каждым госорганом и спрашивать, кого вы проверяете, какие у вас функции и разрешения. Многие разрешения они даже не называют лицензией, а просто разрешением на что-то.

Сейчас у нас в стране происходит много проверок, что усложняет жизнь бизнесу. В этом свете Минэкономики выступило с инициативой провести регуляторную гильотину, когда всем министерствам дается срок на то, чтобы они предоставили свои обоснования, почему мы должны оставить им в ведении те или иные лицензии и разрешения. Ведомство вместе с нами и другими госорганами оценит обоснованность этих предложений и потом внесет на рассмотрение межведомственной комиссии. После согласования примут решение о том, что все остальные списки разрешений и контрольных функций отменяются разово. Это тоже часть работы по дебюрократизации государственных процессов», — добавил Аяз Баетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330941/
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Аяз Баетов: Ненужные лицензии отменят в рамках оптимизации госсистемы