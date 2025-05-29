Аяз Баетов: Госорганы оказывают сопротивление дебюрократизации госсистемы

Несмотря на активное сопротивление со стороны государственных органов, работа по дебюрократизации в Кыргызстане продвигается. Об этом сообщил на встрече с журналистами директор Национального института стратегических инициатив при президенте Аяз Баетов.

По его словам, межведомственная комиссия продолжает работу по дебюрократизации.

«К нам поступило уже более 100 проектов, которые мы прорабатываем. Почти по всем нашим предложениям мы получаем множество замечаний от министерств и ведомств, некоторые из них безосновательные. Это тормозит работу», — считает Аяз Баетов.

На вопрос журналистов о том, какие госорганы сопротивляются реформам по дебюрократизации, он отметил несколько примеров.

«Например, Судебный департамент. Этот госорган годами саботировал реформу исполнительного производства. То есть они трижды официально возвращали нам закон о частном судебном исполнительном производстве. При этом альтернативу не предлагают. Или, например, подписан закон об онлайн-судах. Со стороны департамента тоже были письма со своими предложениями, намеками на то, что надо наложить вето на закон. Все это мы воспринимаем как сопротивление», — добавил глава НИСИ.

Он также привел в пример работу Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

«Сколько мы уговаривали наших аксакалов дебюрократизировать процесс участия в науке? Давно говорим, что есть целесообразность упрощения процедур признания степени PhD из зарубежных вузов (к степени доктора наук будет признаваться при наличии диплома из вуза, входящего в топ-100, а к степени кандидата наук — из вуза, входящего в топ-200 мирового рейтинга. — Прим. ред.). Мы говорили с новым министром просвещения, и он говорит, что инициированные ВАК предложения являются полумерой. Мы все же надеемся, что нам удастся прийти к единому консенсусу», — считает Аяз Баетов.