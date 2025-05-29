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Общество

Аяз Баетов: Сельские библиотеки ликвидируют, а их штат переведут на балансы школ

«Сельские библиотеки ликвидируют, а их штат переведут на балансы школ», — сообщил на встрече с журналистами директор Национального института стратегических инициатив при президенте Аяз Баетов по теме дебюрократизации госсистемы.

По его словам, в селах сегодня функционируют тысячи библиотек.

«В рамках дебюрократизации госсистемы Минкультуры готово пойти на расформирование этих библиотек. Сейчас по сути идет дублирование: библиотеки есть как в школах, так и как отдельный орган. Штат этих библиотек перейдет в ведение школ, и все книги сельских библиотек перейдут в школьный фонд. Представьте себе, тысяча библиотек, в каждом несколько человек штата, это тысяча помещений, они все теперь будут работать при школах в виде творческих центров или коворкинг-центров», — добавил Аяз Баетов.

«Необходима также реформа домов культуры в регионах. Нередко бывает так: самого здания клуба нет, а по бумагам штат работает. Получается, реально люди не работают, а просто получают зарплату. Сейчас предлагается при акимиатах открыть одну штатную единицу, которая и будет выполнять работу по культурной части. Это нам предстоит сделать в рамках реформы работы Минкультуры», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330857/
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