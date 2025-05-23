В Кыргызстане ввели штраф до 5 тысяч сомов за уклонение от оплаты парковки

Внесены изменения в Кодекс о правонарушениях, регулирующие ответственность за уклонение от оплаты парковки транспортного средства на муниципальных платных парковках.
Закон подписал президент. Он вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Согласно новым нормам, уклонение от уплаты установленной платы на муниципальной платной парковке, оснащенной автоматизированной системой взимания платы и учета времени, влечет наложение штрафа:
- на физических лиц — 1 тысяча сомов (10 расчетных показателей);
- на юридических — 5 тысяч сомов (50 расчетных показателей).