В Кыргызстане ввели штраф до 5 тысяч сомов за уклонение от оплаты парковки

Внесены изменения в Кодекс о правонарушениях, регулирующие ответственность за уклонение от оплаты парковки транспортного средства на муниципальных платных парковках.

Закон подписал президент. Он вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Согласно новым нормам, уклонение от уплаты установленной платы на муниципальной платной парковке, оснащенной автоматизированной системой взимания платы и учета времени, влечет наложение штрафа: