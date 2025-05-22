Кыргызстан проводит нацоценку охвата вакцинацией против кори и краснухи

Министерство здравоохранения КР и Республиканский центр иммунопрофилактики при поддержке Всемирной организации здравоохранения проводят масштабную оценку охвата вакцинации против кори и краснухи, проведенной с октября 2023 года по март 2025-й.

По данным пресс-центра Минздрава, в этот период проведены масштабные кампании вакцинации в несколько этапов, охватившие около 900 тысяч детей по всей стране. Несмотря на достигнутый совокупный охват в 83 процента, сохраняется необходимость независимой оценки эффективности этих мероприятий и выявления уязвимых групп.

Полевой этап исследования проведут с 27 по 31 мая 2025 года с охватом 30 районов в семи областях, а также городах Бишкеке и Оше. Для сбора данных привлечено 120 подготовленных волонтеров Национального общества Красного Полумесяца, прошедших специализированное обучение. В опросе будут использованы электронные планшеты и стандартизированная анкета, что обеспечит оперативность и точность сбора информации.

Оценка направлена на определение реального уровня охвата детей, рожденных в период с ноября 2016 года по январь 2024-го, подлежавших вакцинации, выявление причин отказов и барьеров доступа, а также формирование доказательной базы для будущего планирования иммунизационных мероприятий.

По результатам оценки будет подготовлен подробный отчет. Полученные данные станут основой для совершенствования стратегий вакцинации, особенно в удаленных и труднодоступных районах, и помогут усилить эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями в стране.