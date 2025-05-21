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Общество

Мэрия Бишкека уточнит границы села Орто-Сай после жалоб горожан

Управление по контролю за землепользованием столичного муниципалитета уточнит границы села Орто-Сай после жалобы горожан. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, в 24.kg обратились жители МТУ «Чон-Арык» Ленинского района. Они рассказали о состоянии дорог: глубокие ямы и узкие улицы осложняют движение транспорта.

«Дороги на этом участке находятся в ужасном состоянии: глубокие ямы, полное отсутствие благоустройства. Движение транспорта осложняется еще и тем, что улицы очень узкие», — сообщили жители.

В муниципалитете сказали: из-за того, что улица Иманалиева узкая, по ней не ходит общественный транспорт, только автобус № 104 курсирует по улице Балык Кумара от жилмассива «Эне-Сай» до села Орто-Сай.

Отмечается, что власти города уточняют границы и вручают уведомления жителям. По поводу ям на дорогах дано обращение на ремонт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329906/
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