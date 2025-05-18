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Общество

В Париже прошел айтыш среди кыргызских и казахских акынов

В столице Франции в штаб-квартире ЮНЕСКО прошел международный конкурс айтыш среди кыргызских и казахских акынов-импровизаторов.

Как сообщил посол Кыргызской Республики во Франции Садык Шер-Нияз, мероприятие посетили не только находящиеся во Франции зрители, но и те, кто специально приехал из других стран Европы — Германии, Испании, Италии.

«Кыргызские и казахские акыны показали народу всю палитру богатства языков и культур. Айтыш был очень интересным. Зрители хорошо поддержали выступающих и получили настоящее удовольствие. Это действительно радостное событие, которое укрепляет дружбу между кыргызами и казахами, развивает согласие между ними. Подобные культурные мероприятия должны проходить и далее», — сказал Садык Шер-Нияз.

Из известных кыргызских акынов-импровизаторов участие приняли Азамат Болгомбаев, Амантай Кутманалиев, Акматбек Султанов и другие.

Как отметил Садык Шер-Нияз, спонсором конкурса выступил депутат Жогорку Кенеша Шайырбек Ташиев. Казахская сторона, по его словам, также оказала спонсорскую поддержку.

Ранее депутат Мирлан Самыйкожо сообщал, что впервые в истории во Франции пройдет кыргызско-казахский айтыш. По его словам, устное состязание поэтов-импровизаторов организовал он с коллегой Шайырбеком Ташиевым. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329475/
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