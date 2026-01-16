10:01
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Кыргызча

«Айтыш-2026»: Байге фонду 2 млн сом, 12 төкмө акын ат салышат

Бишкек шаарында республикалык «Айтыш-2026га» акындар тандалып алынды. Бул тууралуу «Айтыш» коомдук фондунан билдиришти.

Маалыматка ылайык, айтыш Кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүнө карата өткөрүлүп, байге фонду 2 млн сом деп мерчемделген.

Ал эми анын финалдык бөлүгү 17-январь күнү саат 18:00дө Т.Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт.

Тандоо турунан төмөндөгү акындар өтүштү:

  • Акматбек Султан уулу 59 упай
  • Аккыз Абасбекова 59 упай
  • Элмирбек Иманалиев 59 упай
  • Турат Жумаев 59 упай
  • Мундузбек Борончуев 58 упай
  • Баян Акматов 58 упай
  • Жылдызбек Төраканов 58 упай
  • Мамел Исраилов 57 упай
  • Бердибек Жолдошбеков 57 упай
  • Элмирбек Бейшеналиев 57 упай
  • Арген Биймырза уулу 57 упай
  • Темирбек Матыбаев 57 упай
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358037/
Кароо: 88
Басууга
Теги
Кыргызстанец Нурсултан Малдыбаев занял первое место по айтышу в Казахстане
Международный айтыш «Алтын комуз» прошел в Бишкеке
Алымбек датканын 225 жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди
Чынгызхан Кожошев выиграл гран-при айтыша к 225-летию Алымбека датки
В Алае отпразднуют 225-летие Алымбека датки. Победитель айтыша получит квартиру
Алымбек датканын 225 жылдыгына арналган Эл аралык айтыш өтөт
Эгемендүүлүк майрамы. Кыргыз-казак төкмө акындарынын XVIII айтышы аяктады
Эгемендүүлүк күнүнө карата кыргыз-казак төкмө акындарынын айтышы өтөт
В Париже прошел айтыш среди кыргызских и казахских акынов
Мирлан Самыйкожо: «Кыргыз-казак айтышы биринчи жолу Парижде өтөт»
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
ТИМ: &laquo;АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда&raquo; ТИМ: «АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда»
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
16-январь, жума
09:34
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:27
Бишкекте массалык түрдө тамак-аштан уулануу. Тез татым жайы жабылды
09:00
«Айтыш-2026»: Байге фонду 2 млн сом, 12 төкмө акын ат салышат
08:30
Температура −28 градуска чейин төмөндөйт: Кыргызстанда суук аба ырайы күтүлүүдө
08:00
2025-жылы өлкөдө жан башына жашоо минимуму 8,6 миң сомду түздү
15-январь, бейшемби
17:15
16-январга карата аба ырайы
16:10
Чолпон Шамсутдин Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти башчысы болду
15:39
Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
15:18
2025-жылы «Кыргыз темир жолу» 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган