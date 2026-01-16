«Айтыш-2026»: Байге фонду 2 млн сом, 12 төкмө акын ат салышат

Бишкек шаарында республикалык «Айтыш-2026га» акындар тандалып алынды. Бул тууралуу «Айтыш» коомдук фондунан билдиришти.
Маалыматка ылайык, айтыш Кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүнө карата өткөрүлүп, байге фонду 2 млн сом деп мерчемделген.
Ал эми анын финалдык бөлүгү 17-январь күнү саат 18:00дө Т.Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт.
Тандоо турунан төмөндөгү акындар өтүштү:
- Акматбек Султан уулу 59 упай
- Аккыз Абасбекова 59 упай
- Элмирбек Иманалиев 59 упай
- Турат Жумаев 59 упай
- Мундузбек Борончуев 58 упай
- Баян Акматов 58 упай
- Жылдызбек Төраканов 58 упай
- Мамел Исраилов 57 упай
- Бердибек Жолдошбеков 57 упай
- Элмирбек Бейшеналиев 57 упай
- Арген Биймырза уулу 57 упай
- Темирбек Матыбаев 57 упай