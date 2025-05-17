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Общество

В Оше прошел показ этномюзикла «Раймалы и Бегимай»

С 11 по 14 мая артисты Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова находились на гастролях в Оше с этномюзиклом «Раймалы и Бегимай». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.
 
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Жителям Оша представили мюзикл, написанный народным поэтом Кыргызской Республики Аалы Туткучевым по произведению писателя Чингиза Айтматова.

Отмечается, что произведение, в котором отражены кыргызские традиции и подлинная культура, был с успехом представлен на юге страны. 
 
Представительство президента КР по Ошской области и мэрия южной столицы выразили глубокую благодарность творческому коллективу Национальной филармонии и пожелали дальнейших успехов в творчестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329462/
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