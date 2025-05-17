В Оше прошел показ этномюзикла «Раймалы и Бегимай»

С 11 по 14 мая артисты Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова находились на гастролях в Оше с этномюзиклом «Раймалы и Бегимай». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Читайте по теме В Бишкеке состоится премьера этно-мюзикла «Раймалы и Бегимай» Жителям Оша представили мюзикл, написанный народным поэтом Кыргызской Республики Аалы Туткучевым по произведению писателя Чингиза Айтматова.

Отмечается, что произведение, в котором отражены кыргызские традиции и подлинная культура, был с успехом представлен на юге страны.





