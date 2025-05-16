Проблемы с интернетом в Бишкеке: что известно на данный момент

Поступают многочисленные жалобы от бишкекчан на проблемы с интернет-соединением. 24.kg следит за ситуацией.

Компания Mega обратилась к своим абонентам, сообщив, что в связи с аварийными работами потеряно соединение между основными узлами связи. Это привело к перегрузам коммутатора сети.

Профильные специалисты компании работают над устранением неполадок. Интернет-услуги и связь будут восстановлены в самое ближайшее время. Mega приносит извинения за временные неудобства и надеется на понимание абонентов.

Межбанковский процессинговый центр также проинформировал пользователей о возможных трудностях. В связи с обрывом магистральных каналов связи у интернет-провайдеров могут возникать проблемы при операциях по ELQR и картам «Элкарт».

Центр сообщает, что принимает все меры по разрешению данной ситуации и приносит извинения за неудобства.

В ГУ «Кызмат» рассказали, что проблемы в работе ЦОНов также наблюдались из-за сбоя в работе интернета, однако сейчас все восстановили.