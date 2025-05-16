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Общество

Усилить детское движение для профилактики правонарушений просит депутат БГК

В Бишкеке необходимо усилить детское движение и вовлекать в организационную работу тех, кто состоит на учете Инспекции по делам несовершеннолетних и внутри школы. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сказала депутат БГК Татьяна Кузнецова.

По ее словам, привлечь всех детей в центры детского творчества нереально ввиду их ограниченности.

«Спортивных и музыкальных школ тоже не много. Наверное, при планировании строительства объектов образования мэрия должна рассмотреть вопрос привязки культурных и спортивных объектов к школам. Такой опыт уже есть, когда объекты находятся на одной территории. Таким образом мы бы обезопасили детей от лишних перемещений по улице, они будут под присмотром», — сказала Татьяна Кузнецова.

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Она отметила, что вся тяжесть воспитания подрастающего поколения в последние годы легла на школу.

«Но один замдиректора с этой задачей не справится. Недостаток семейного воспитания влияет на ситуацию с правонарушениями. Дети-лидеры, отличники учебы и постоянная полезная занятость могут повлиять на тех ребят, которые на грани совершения преступления», — считает нардеп.

Она добавила, что в бюджете следует предусматривать средства на установку видеонаблюдения в школах: «Это затратно, но необходимо. Все учебные заведения города должны быть обеспечены не только тремя-четырьмя видеокамерами, но и внутри кабинетов, как показал последний случай».

Директор столичного департамента образования Рахат Мусаева заметила, что детские движения созданы в четырех районных центрах детского творчества. По ее словам, на следующий учебный год, возможно, создадут городское движение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329345/
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