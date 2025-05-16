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Общество

В Бишкеке почти 400 школьников состоят на учете ИДН

В 2024/25 учебном году (с сентября по апрель) на учете Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) находится 384 учащихся. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила директор столичного департамента образования Рахат Мусаева.

По ее словам, на внутришкольном учете находится 917 детей, в группе риска — 1 тысяча 178 учеников.

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Для сравнения: в 2022/23 учебном году на учете ИДН состояло 368 учащихся, в 2023/24 учебном году — 479.

Рахат Мусаева добавила, что за недостатки в выполнении возложенных обязанностей, в том числе по профилактике правонарушений среди школьников, применены дисциплинарные меры к директорам 9 школ (из них один уволен) и заместителям директора по воспитательной части 17 школ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329306/
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