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Общество

В Бишкеке впервые гастролирует Восточно-Казахстанский театр драмы и оперетты

19-20 мая Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты впервые приезжает с гастролями в Бишкек и представит свои спектакли на сцене Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. Об этом сообщает Министерство культуры КР.

Уточняется, что 19 мая покажут спектакль «Шынарым менің, шырайлым менің» («Чынарым менин, чырайлуум менин»). Постановка основана на повести великого писателя Чингиза Айтматова «Делбирим» и наполнена тонкой лирикой, трагизмом, философией и вечными человеческими вопросами.

20 мая — спектакль «Толғақ» («Толгоо»). Пьеса известного кыргызского драматурга Женишгуль Озубековой — эмоционально насыщенное произведение о судьбе женщины, материнском чувстве, невидимой боли и выборе, который меняет все.

Начало спектаклей в 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329266/
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