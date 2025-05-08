Гран-при получил фильм кыргызстанского режиссера на фестивале в Германии

В Оберхаузене, на западе Германии, завершился 71-й Международный фестиваль короткометражного кино. Гран-при получил фильм кыргызстанского режиссера Ильгиза-Шернияза Турсунбек уулу «Долгий путь на летовку». В нем рассказывается о семье чабанов, перебирающейся на летнее пастбище вместе с животными.

Кинолента снята в 2025 году студией «Айтыш фильм» при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и государственного киноцентра «Кыргызтасмасы».

По данным DW, первая премия Министерства культуры и науки федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия досталась картине «Мякиш» режиссера Елены Кулеш из Санкт-Петербурга.

«Мы видим общество, в котором желания и потребности более слабых разбиваются о патриархально-насильственные принципы жизнеустройства», — сказали о ленте судьи жюри.

Главный приз международного жюри получила картина «Дворцовая» петербургского режиссера Михаила Железникова. На конкурсе он представлял Израиль. Жюри впечатлили «остроумный монтаж», а также охват огромного периода российской и советской истории.

Oberhausen international film festivals проводился в 71-й раз. Форум считается старейшим и крупнейшим фестивалем короткометражного кино в мире. Общий призовой фонд составляет 40 тысяч евро. В этом году в нем участвовали 124 фильма из 42 стран мира.